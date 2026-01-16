Fucile lanciarazzi e drone | ecco il super soldato cinese

Una recente immagine condivisa sui social cinesi mostra un soldato dell’Esercito Popolare di Liberazione con un equipaggiamento insolito, comprendente un fucile d’assalto, un fucile a pompa, un lanciarazzi e un drone quadricottero. La fotografia ha suscitato interesse per l’apparente combinazione di armi tradizionali e tecnologie moderne, evidenziando le innovazioni nelle dotazioni militari cinesi. Questo esempio offre uno spunto di riflessione sull’evoluzione delle strategie e delle attrezzature

Una foto recentemente diventata virale sui social network cinesi mostra un soldato dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) con un equipaggiamento bizzarro: un fucile d'assalto, un fucile a pompa, un lanciarazzi a spalla e persino un drone quadricottero. La combinazione ha fatto subito il giro del web. Molti utenti hanno scherzosamente definito il militare un “ super soldato ”, capace di affrontare minacce a lungo raggio, in combattimento ravvicinato e anche dall'alto, senza supporti esterni. Lo scatto, diffuso in occasione di esercitazioni recenti, offre uno sguardo sulle sperimentazioni del PLA nel campo della fanteria moderna e dell'integrazione tecnologica sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

