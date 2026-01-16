Fucile lanciarazzi e drone | ecco il super soldato cinese

Una recente immagine condivisa sui social cinesi mostra un soldato dell’Esercito Popolare di Liberazione con un equipaggiamento insolito, comprendente un fucile d’assalto, un fucile a pompa, un lanciarazzi e un drone quadricottero. La fotografia ha suscitato interesse per l’apparente combinazione di armi tradizionali e tecnologie moderne, evidenziando le innovazioni nelle dotazioni militari cinesi. Questo esempio offre uno spunto di riflessione sull’evoluzione delle strategie e delle attrezzature

Una foto recentemente diventata virale sui social network cinesi mostra un soldato dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) con un equipaggiamento bizzarro: un fucile d'assalto, un fucile a pompa, un lanciarazzi a spalla e persino un drone quadricottero. La combinazione ha fatto subito il giro del web. Molti utenti hanno scherzosamente definito il militare un “ super soldato ”, capace di affrontare minacce a lungo raggio, in combattimento ravvicinato e anche dall'alto, senza supporti esterni. Lo scatto, diffuso in occasione di esercitazioni recenti, offre uno sguardo sulle sperimentazioni del PLA nel campo della fanteria moderna e dell'integrazione tecnologica sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fucile, lanciarazzi e drone: ecco il "super soldato" cinese Leggi anche: Drone stealth in azione: ecco come funziona il nuovo GJ-11 cinese Leggi anche: Ecco l'X-Bat, il super drone USA per rispondere alla Cina: cosa è in grado di fare Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fucile, lanciarazzi e drone: ecco il super soldato cinese. Fucile, lanciarazzi e drone: ecco il "super soldato" cinese - Lo scatto dello strano soldato, diffuso in occasione di esercitazioni recenti, offre uno sguardo sulle sperimentazioni del PLA nel campo della fanteria moderna e dell'integrazione tecnologica ... ilgiornale.it

Scoperto un arsenale da guerra a #CastelVolturno, al confine con #Giugliano, probabilmente riconducibile al clan dei Casalesi. La Polizia di Stato ha rinvenuto tre lanciarazzi anticarro pronti all’uso, nascosti in un terreno del Demanio Statale, grazie a un’attivit facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.