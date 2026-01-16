FS Energy Arezzo | attivo terzo impianto fotovoltaico a servizio delle rete ferroviaria

FS Energy di Arezzo ha avviato il suo terzo impianto fotovoltaico dedicato alla rete ferroviaria. Questa iniziativa fa parte della strategia del Gruppo FS per ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’uso di energie rinnovabili. L’impianto contribuisce all’obiettivo di decarbonizzazione, rafforzando l’impegno di FS Energy verso un futuro più sostenibile e responsabile dal punto di vista energetico.

Nuova tappa nel percorso di decarbonizzazione avviato da FS Energy, la società del Gruppo FS che ha l’obiettivo di rendere più sostenibile l’approvvigionamento energetico. Ad Arezzo è attivo infatti un nuovo impianto fotovoltaico a produzione di energia rinnovabile collegato alla rete ferroviaria, il terzo dopo quelli di Padova e Foggia. Le attività di allaccio e installazione dell’impianto alla sottostazione elettrica sono state curate completamente in house dai tecnici di Italferr e Rete Ferroviaria Italiana, le due principali società operative nell’ambito ingegneristico e infrastrutturale del Gruppo FS. 🔗 Leggi su Tpi.it

