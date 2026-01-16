Frode con i bonus fiscali maxi sequestro da 14 milioni a Salerno

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato oltre 14 milioni di euro a una società operante nel settore dei trasporti, nell’ambito di un’indagine su frodi legate ai bonus fiscali. Le attività investigative hanno portato alla luce responsabilità di vari soggetti, tra cui il rappresentante legale, l’amministratore di fatto e alcuni consulenti, coinvolti in operazioni di compravendita di crediti edilizi inesistenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Maxi sequestro – di oltre 14 milioni di euro – della Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società salernitana operante nel settore dei trasporti di merce su strada: dalle indagini sarebbero emerse ipotesi di responsabilità nei confronti del rappresentante legale della società, ma anche dell'amministratore di fatto e del responsabile amministrativo della stessa che, insieme con due consulenti, risulterebbero coinvolti nelle operazioni di compravendita dei crediti edilizi inesistenti. Con il decreto è stato disposto il sequestro di denaro e, in alternativa, per equivalente, di crediti esistenti nel cassetto fiscale eo di beni nella disponibilità della società, per ben 14.

