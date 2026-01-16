Free Iran dolore e fratture in piazza del Nettuno | VIDEO

Oggi, in piazza del Nettuno, circa 300 persone si sono riunite per il presidio “Free Iran”, promosso dall’Hamsaye Collective. Un momento di solidarietà e condivisione, che ha radunato cittadini uniti dal desiderio di mostrare vicinanza al popolo iraniano. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e riflessione, senza connotazioni politiche, ma con l’obiettivo di esprimere sostegno e attenzione verso le difficoltà vissute in Iran.

