Freddie Mercury è morta la presunta figlia segreta

È stata confermata la morte di una donna che, sosteneva di essere figlia segreta di Freddie Mercury. La notizia è stata comunicata dalla famiglia tramite un comunicato ufficiale, pubblicato dal Daily Mail. La donna, deceduta all’età di 48 anni, aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica per la sua affermazione. La notizia solleva interrogativi sulla vita privata del celebre artista e sulle verità non ancora svelate.

È morta all'età di 48 anni la donna che sosteneva di essere figlia segreta di Freddie Mercury. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato ufficiale diffuso dal Daily Mail. «È ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri», si legge nella nota. La sua esistenza era emersa pubblicamente solo nel 2025 dopo la pubblicazione di Love, Freddie, biografia del frontman dei Queen scritta da Leslie-Ann Jones che aveva acceso il dibattito sulla vita privata del leggendario artista. Identificata solo con l' iniziale B, si racconta fosse nata dalla relazione tra Mercury e la moglie di un suo caro amico e che avesse mantenuto un rapporto stretto con il cantante fino alla sua morte nel 1991.

