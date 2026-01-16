Frattesi Juve | l’Inter lo cede solamente a queste condizioni ma per adesso non è arrivata nessuna offerta ufficiale

L'Inter valuta la cessione di Frattesi, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. La Juventus resta interessata, tuttavia la trattativa non ha ancora preso forma concreta. La situazione rimane aperta e dipenderà dalle eventuali proposte che potrebbero emergere nel prossimo futuro. Per ora, nessun accordo è stato raggiunto e tutto resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Frattesi Juve, l'Inter lo cede solo a queste condizioni. Ma per adesso non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale ad Appiano Gentile. La Juventus osserva con estrema attenzione le possibili occasioni di mercato, pronta a intervenire se si aprisse uno spiraglio per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Al centro delle discussioni odierne c'è il futuro di Davide Frattesi, che appare ancora molto incerto. Il centrocampista vive una situazione in bilico e potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio. Il giocatore ha attirato l'attenzione di diverse squadre a partire dalla Juventus, ma la concorrenza internazionale è fitta: alla finestra ci sono infatti anche alcuni club inglesi e turchi, pronti a sondare il terreno.

