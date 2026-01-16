Franzoni straordinario trionfo nel Super G a Wengen proprio dove si era infortunato

Franzoni conquista il Super G a Wengen, proprio nel luogo del suo infortunio. Con 24.000 spettatori presenti e le montagne del Lauberhorn come sfondo, l’atleta indossa il pettorale numero 1 e ottiene un risultato importante. Un risultato che segna un ritorno significativo nel circuito di sci alpino, dimostrando determinazione e resilienza.

Ventiquattromila spettatori, le montagne del Lauberhorn a fare da cornice, e il pettorale numero 1 sulle spalle. Giovanni Franzoni parte per primo nel SuperG di Wengen con l'ansia che attanaglia lo stomaco. «Madonna santa, o si va o non si va», si dice prima di lanciarsi. E va. Scia in maniera lineare, senza sbavature, chiudendo in 1'45?19. Un tempo che da subito appare interessante, ma essendo il primo a scendere dovrà attendere che tutti gli altri affrontino la pista prima di capire se quel tempo basterà. Ed è bastato: il 24enne di Manerbio del Garda ha tenuto dietro tutti. Anche Marco Odermatt, il dominatore del circo bianco, che col pettorale 13 chiude quarto a 53 centesimi.

