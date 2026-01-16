Fototrappole anti-rifiuti svelano violenze sessuali su donne disabili | 8 anni a ex volontario a Prato
Fototrappole installate per prevenire l’abbandono illecito dei rifiuti hanno registrato due episodi di abusi su donne disabili in zone isolate. L’uomo coinvolto, un ex volontario a Prato, è stato condannato a otto anni di reclusione. Questa vicenda evidenzia come strumenti di sorveglianza ambientale possano contribuire anche alla tutela delle persone vulnerabili, oltre alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.
Alcune fototrappole ambientali, installate per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, hanno ripreso due episodi di abuso avvenuti in strade isolate mentre l’uomo era in servizio per l’associazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
