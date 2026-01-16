Fototrappole anti-rifiuti svelano violenze sessuali su donne disabili | 8 anni a ex volontario a Prato

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fototrappole installate per prevenire l’abbandono illecito dei rifiuti hanno registrato due episodi di abusi su donne disabili in zone isolate. L’uomo coinvolto, un ex volontario a Prato, è stato condannato a otto anni di reclusione. Questa vicenda evidenzia come strumenti di sorveglianza ambientale possano contribuire anche alla tutela delle persone vulnerabili, oltre alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Alcune fototrappole ambientali, installate per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, hanno ripreso due episodi di abuso avvenuti in strade isolate mentre l’uomo era in servizio per l’associazione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Prato: abusi sessuali su donne disabili, condannato ex volontario

Leggi anche: Violenza su donne disabili. Otto anni all’ex volontario. Tra le vittime anche una minore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

fototrappole anti rifiuti svelanoFototrappole anti-rifiuti svelano violenze sessuali su donne disabili: 8 anni a ex volontario a Prato - Alcune fototrappole ambientali, installate per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, hanno ripreso due episodi di abuso avvenuti in strade isolate ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.