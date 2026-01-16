FOTO Pietrelcina un triangolare per Umberto | A lui avrebbe fatto piacere essere ricordato così

A Pietrelcina, un triangolare è stato dedicato a Umberto, con l’intento di ricordarlo nel modo che avrebbe preferito. In momenti come questi, la memoria di chi non c’è più si fa più intensa, specialmente in occasioni significative come un compleanno. Questa iniziativa rappresenta un gesto semplice ma significativo, volto a mantenere vivo il suo ricordo tra amici e famiglia, nel rispetto della sua volontà e del suo desiderio di essere ricordato con affetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono giorni in cui fa ancora più male pensare a chi non c’è più, come nella ricorrenza di un compleanno. Ma il ricordo non svanirà mai e sono tanti i modi per stringersi tutti insieme e ripensare a chi ci ha lasciato troppo presto. Così gli amici di Umberto Cardone, sfortunato centauro venuto a mancare ad appena 25 anni lo scorso 10 settembre, hanno scelto proprio la data del suo compleanno (15 gennaio) per organizzare un memorial al campo sportivo di Pietrelcina. “ Anche se Umberto – ha detto uno degli organizzatori Werter De Nunzio – non era un giocatore ma un tifoso che assisteva a tutte le partite, insieme a tanti amici abbiamo deciso di organizzare un triangolare di calcio per mantenere vivo il suo ricordo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

