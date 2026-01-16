Forze dell’ordine arrivano i rinforzi | Ma per loro non ci sono alloggi

In provincia di Forlì-Cesena, l’arrivo di rinforzi per le forze dell’ordine evidenzia una criticità strutturale: la carenza di alloggi disponibili. Il sindacato autonomo di polizia (Sap) segnala che, nonostante l’aumento di personale, i posti letto sono insufficienti a soddisfare le esigenze. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sul benessere degli agenti, chiamati a operare in condizioni di carenza abitativa.

Più poliziotti che posti letto. L’allarme, di una carenza strutturale di alloggi per le forze dell’ordine a Forlì-Cesena, viene lanciato dal sindacato autonomo di polizia (Sap) che esprime forte preoccupazione perché in provincia arrivano i rinforzi, ma mancano i posti letto. "A breve - spiegano dal sindacato - verranno assegnati a Forlì-Cesena 46 nuovi operatori, tra agenti e ispettori: una boccata d’ossigeno necessaria per la sicurezza del territorio, che rischia però di trasformarsi in un paradosso logistico senza precedenti. La disponibilità di alloggi di servizio è pressoché nulla per chi presterà servizio in questura o nei commissariati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

