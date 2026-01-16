Fortuna Sittard-PSV sabato 17 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Fortuna Sittard e PSV Eindhoven si disputa sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:00. In questa partita, analisi delle formazioni, quote e pronostici offrono un quadro completo per comprendere l’importanza dell’incontro, che si inserisce in un contesto di stagioni competitive e sfide cruciali per entrambe le squadre. Una sfida da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio olandese.

Alla viglia di una delicata trasferta a Newcastle, che potrebbe essere decisiva per il cammino del PSV Eindhoven in Champions League, la squadra di Peter Bosz affronta questa sfida sul campo del Fortuna Sittard che è tutta da interpretare. La classifica di Eredivisie parla chiaro, il +13 sul Feyenoord consente al sessantatreenne di Apeldoorn di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fortuna Sittard-PSV (sabato 17 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: PSV-Fortuna Sittard (venerdì 31 ottobre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: PSV-Fortuna Sittard (venerdì 31 ottobre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Ospiti sfavoriti ma un loro gol è possibile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. PSV - Excelsior (5-1) Eredivisie 2025; CALCIO - LA LIGA; Fortuna Sittard vs PSV Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Eredivisie 17-01-2026; Pronostico Fortuna Sittard-PSV 17 Gennaio 2026: 19ª Giornata di Eredivisie. LIVE SCORE Serie A 18' • Fiorentina 0-0 AC Milan Eredivisie 45' • Telstar 0-2 Ajax HT • GO Ahead Eagles 1-1 Fortuna Sittard Premiership 21' • Dundee 0-0 Heart Of Midlothian Segunda Liga 19' • Chaves 1-1 Maritimo Super League - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.