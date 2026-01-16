Fortini via dalla Fiorentina? La Juventus prepara l’assalto per l’esterno

La Juventus si prepara a rinforzare le corsie esterne, con l’obiettivo di sostituire Fortini, che potrebbe lasciare la Fiorentina. La società bianconera sta valutando il giovane talento classe 2006, attualmente sotto l’occhio attento di Spalletti. La strategia prevede anche la cessione di Cabal, per fare spazio a un investimento nel settore giovanile e rafforzare il reparto.

La Juventus guarda al domani e pianifica una profonda ristrutturazione delle corsie laterali, mettendo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del vivaio nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza piemontese ha avviato contatti concreti con la Fiorentina per Niccolò Fortini. Il difensore, appena diciannovenne, è un profilo che ha letteralmente stregato Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha individuato nel ragazzo le caratteristiche ideali per il suo calcio dinamico: Fortini ha dimostrato di saper presidiare entrambe le fasce con disinvoltura, abbinando una notevole “leggerezza” di corsa a una spiccata sensibilità al pericolo in fase di non possesso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

