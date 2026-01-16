Fornovo dal 1° febbraio prende servizio la Pediatra Francesca Savina

A partire dal 1° febbraio, la dottoressa Francesca Savina prenderà servizio come nuova pediatra a Fornovo Taro. Questa novità è rivolta alle famiglie dei residenti nella bassa Valtaro, che potranno usufruire di un servizio pediatrico di libera scelta all’interno del territorio. Un’opportunità per garantire assistenza qualificata e continuativa ai bambini delle comunità locali.

Importanti novità per le famiglie dei giovani residenti nella bassa Valtaro che hanno il proprio pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale di Fornovo Taro. Dal prossimo 1° febbraio infatti, la dottoressa Viviana Dora Patianna termina la propria attività in qualità di pediatra di libera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

