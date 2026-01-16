Forno crematorio a Scorrano | parola ai cittadini con un referendum popolare
Il consiglio comunale di Scorrano ha deciso di indire un referendum popolare per coinvolgere i cittadini sulla possibile installazione di un forno crematorio nel territorio. Questa iniziativa mira a favorire un confronto diretto e democratico sulla questione, permettendo alla comunità di esprimersi in modo chiaro e partecipato. La consultazione rappresenta un momento di ascolto e dialogo tra amministrazione e cittadini, per decidere insieme il futuro della collettività.
SCORRANO – Un referendum popolare per permettere alla cittadinanza di esprimersi sulla possibilità di accogliere sul territorio cittadino un forno crematorio: è quanto deciso dal consiglio comunale di Scorrano, che ha deliberato nelle scorse ore l'indizione della consultazione dal basso sul tema.
