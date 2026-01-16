Forno crematorio a Scorrano | parola ai cittadini con un referendum popolare

Il consiglio comunale di Scorrano ha deciso di indire un referendum popolare per coinvolgere i cittadini sulla possibile installazione di un forno crematorio nel territorio. Questa iniziativa mira a favorire un confronto diretto e democratico sulla questione, permettendo alla comunità di esprimersi in modo chiaro e partecipato. La consultazione rappresenta un momento di ascolto e dialogo tra amministrazione e cittadini, per decidere insieme il futuro della collettività.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.