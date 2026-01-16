Formazione convincente Con SudTirol pochi cambi
Per mantenere la continuità dopo la recente vittoria a Cesena, l’Empoli si prepara ad affrontare il SudTirol al Castellani con pochi cambi nell’undici titolare. La squadra punta a confermare il ritmo e l’intesa maturati, mantenendo stabile l’assetto per proseguire nel cammino di campionato. Una scelta di continuità che riflette l’importanza di consolidare quanto di buono già mostrato, senza stravolgere la formazione.
EMPOLI Squadra che vince non si cambia, diceva il famoso detto. Anche per un discorso di continuità rispetto a quanto visto a Cesena, dove una convincente prestazione degli uomini di Dionisi ha permesso di portare a casa i tre punti, ci si aspettano pochi cambiamenti nell'undici che domani pomeriggio accoglierà il SudTirol al Castellani. Partendo dagli indisponibili, non recupera il terzetto già assente contro il Cesena composto da Indragoli, Konatè e Saporiti: i primi due mettono nel mirino la trasferta di venerdì prossimo contro la Carrarese per tornare a disposizione; un po' più indietro col recupero Saporiti, che proverà a recuperare per la giornata successiva, quella contro il Modena.
