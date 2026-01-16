Ford Mustang Dark Horse SC il bolide che alza l’asticella delle prestazioni

La Ford Mustang Dark Horse SC rappresenta l’ultima evoluzione della gamma, offrendo prestazioni elevate e tecnologia avanzata. Con un design raffinato e caratteristiche dedicate, questa vettura si rivolge a chi cerca un’auto potente e affidabile. Ford Racing ha sviluppato questa versione per elevare gli standard di performance, mantenendo un equilibrio tra stile e funzionalità. La Mustang Dark Horse SC si distingue come una scelta ideale per gli appassionati di guida dinamica e di qualità.

Ford Racing ha svelato la Mustang Dark Horse SC, una nuova versione ad alte prestazioni che si colloca al vertice della gamma Dark Horse. Il modello è stato progettato, ingegnerizzato e testato internamente da Ford Racing, facendo tesoro dell’esperienza maturata nelle competizioni con Mustang GT3 e delle soluzioni tecniche sviluppate per la Mustang GTD. La Dark Horse SC si distingue dalla Dark Horse 5.0 litri per l’adozione di un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, abbinato a un cambio a doppia frizione a sette rapporti. L’obiettivo è offrire un incremento significativo di potenza e coppia, insieme a un assetto e a dotazioni pensate per un utilizzo intensivo anche in pista, pur restando omologata per l’uso stradale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford Mustang Dark Horse SC, il bolide che alza l’asticella delle prestazioni Leggi anche: The witcher torna con un fumetto dark horse ricco di avventure Leggi anche: OnePlus 15, il nuovo top di gamma che alza l’asticella, tra potenza e intelligenza artificiale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ford Mustang Dark Horse SC, una stradale per i track day | .it; Ford Mustang Dark Horse SC: la muscle car da pista debutta con Max Verstappen; Ford, ecco la nuova Mustang Dark Horse SC: motore V8 per alte prestazioni; Ford Mustang Dark Horse SC, aggiungi un volumetrico ed è quasi GTD. La nuova sportiva americana prende il meglio della GTD e lo rende più accessibile, con V8 sovralimentato, assetto rivisto e aerodinamica evoluta - Scopri nuova Ford Mustang Dark Horse SC che debutta con V8 sovralimentato, telaio evoluto e aerodinamica da pista. motorbox.com

Mustang Dark Horse SC, una stradale per i track day - La Ford chiude il gap tra la Mustang Dark Horse e la estrema GTD con un modello sportivo evoluto denominato Dark Horse SC, una versione sviluppata dal reparto Ford Racing. quattroruote.it

Ford introduces new Dark Horse Mustang it calls 'most thrilling ever' - Ford Racing is bringing the Mustang Dark Horse SC to market, which brings racetrack technology to your driveway. sportsbookwire.usatoday.com

| Shelby Super Snake Un V8 5.0 litri portato a 830 CV è il biglietto da visita della Shelby Super Snake 2026, una delle Ford Mustang più potenti mai realizzate. Si tratta di un pacchetto speciale firmato Shelby American — da non confondere con il marchio Shel - facebook.com facebook

Ford Mustang Super Snake 2026 Shelby American, 300 esemplari per gli USA. Con il V8 dotato di compressore volumetrico supera gli 830 cavalli di potenza #ANSAmotori #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.