Ford Mustang Dark Horse SC il bolide che alza l’asticella delle prestazioni

La Ford Mustang Dark Horse SC rappresenta l’ultima evoluzione della gamma, offrendo prestazioni elevate e tecnologia avanzata. Con un design raffinato e caratteristiche dedicate, questa vettura si rivolge a chi cerca un’auto potente e affidabile. Ford Racing ha sviluppato questa versione per elevare gli standard di performance, mantenendo un equilibrio tra stile e funzionalità. La Mustang Dark Horse SC si distingue come una scelta ideale per gli appassionati di guida dinamica e di qualità.

Ford Racing ha svelato la Mustang Dark Horse SC, una nuova versione ad alte prestazioni che si colloca al vertice della gamma Dark Horse. Il modello è stato progettato, ingegnerizzato e testato internamente da Ford Racing, facendo tesoro dell’esperienza maturata nelle competizioni con Mustang GT3 e delle soluzioni tecniche sviluppate per la Mustang GTD. La Dark Horse SC si distingue dalla Dark Horse 5.0 litri per l’adozione di un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, abbinato a un cambio a doppia frizione a sette rapporti. L’obiettivo è offrire un incremento significativo di potenza e coppia, insieme a un assetto e a dotazioni pensate per un utilizzo intensivo anche in pista, pur restando omologata per l’uso stradale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

