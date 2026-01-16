Ford annuncia il ritorno in Formula 1 dopo 22 anni I dettagli del progetto

Ford torna in Formula 1 dopo 22 anni, segnando un nuovo capitolo nel motorsport globale. L'azienda ha annunciato il progetto, confermando il proprio impegno nel massimo livello delle competizioni automobilistiche e puntando a rafforzare la propria presenza nel settore. Questo ritorno rappresenta un passo strategico per Ford, che mira a valorizzare la propria esperienza e innovazione nel contesto della Formula 1.

Dopo 22 anni di assenza, Ford Motor Company annuncia il proprio ritorno in Formula 1, segnando una nuova fase della sua presenza nel motorsport globale. L'azienda statunitense collaborerà allo sviluppo della power unit di nuova generazione per Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls, in vista dell'introduzione dei regolamenti tecnici 2026. Il progetto prevede una stretta integrazione tra i centri di ingegneria di Dearborn e Milton Keynes, con un focus sui sistemi elettrici, sull'elettronica di potenza e sui software di gestione delle batterie. Tecnologie che, secondo Ford, non resteranno confinate al contesto sportivo ma confluiranno nello sviluppo della prossima generazione di veicoli di serie, in particolare per quanto riguarda l'elettrificazione e l'efficienza energetica.

