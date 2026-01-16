Forbidden fruit anticipazioni al 24 gennaio | Yildiz incontra Zeynep

Nel frattempo, in azienda, Shaika fa visita al fratello Kaya con la scusa di un semplice saluto, ma in realtà il suo obiettivo è capire come attirare l’attenzione di Yigit, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Intanto, Zerrin fa visita ad Alihan e Zeynep, ma l’incontro si rivela tutt’altro che sereno per Zeynep. Zehra e Caner, durante una cena romantica lontano da sguardi indiscreti, vengono scoperti da Hakan, che promette di mantenere il segreto. Nel frattempo, Shaika, fingendo di aver sbagliato stanza, si fa sorprendere nello studio di Halit in abiti provocanti: l’uomo ne rimane visibilmente colpito e, durante la festa per Erim, non riesce a distogliere lo sguardo da lei, dettaglio che non sfugge a Yildiz. 🔗 Leggi su 2anews.it

