Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 17 gennaio. Alihan e Zeynep si trovano a discutere a causa di Yildiz, mettendo in luce tensioni e conflitti tra i personaggi. La puntata, in onda dal lunedì al sabato alle 14 su Canale 5, continuerà a esplorare le dinamiche della vicenda, offrendo nuovi sviluppi della trama. Resta aggiornato sugli eventi della soap turca, seguendo gli sviluppi delle prossime puntate.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, che al sabato va in onda alle 14.50, dopo il doppio episodio di Beautiful. Nel prossimo episodio Zeynep e Alihan avranno un litigio dovuto a Yildiz, che si presenta a un evento senza avere l'invito. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella puntata di sabato 17 gennaio. Dov'eravamo rimasti Yigit ha conosciuto Ender, sua madre biologica: il ragazzo è nato dalla relazione tra Ender e Kaya, quando entrambi erano giovanissimi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 17 gennaio: Alihan e Zeynep litigano per colpa di Yildiz

