Forbidden Fruit anticipazioni 17 gennaio | Alihan e Zeynep litigano per colpa di Yildiz
Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 17 gennaio. Alihan e Zeynep si trovano a discutere a causa di Yildiz, mettendo in luce tensioni e conflitti tra i personaggi. La puntata, in onda dal lunedì al sabato alle 14 su Canale 5, continuerà a esplorare le dinamiche della vicenda, offrendo nuovi sviluppi della trama. Resta aggiornato sugli eventi della soap turca, seguendo gli sviluppi delle prossime puntate.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, che al sabato va in onda alle 14.50, dopo il doppio episodio di Beautiful. Nel prossimo episodio Zeynep e Alihan avranno un litigio dovuto a Yildiz, che si presenta a un evento senza avere l'invito. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella puntata di sabato 17 gennaio. Dov'eravamo rimasti Yigit ha conosciuto Ender, sua madre biologica: il ragazzo è nato dalla relazione tra Ender e Kaya, quando entrambi erano giovanissimi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 2 gennaio: Yildiz complice di Alihan per fare una sorpresa a Zeynep
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 3 gennaio: Zeynep e Alihan finalmente sposi
Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 12 al 17 gennaio; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 17 gennaio: Kaya difende Yigit da Ender; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026; “Forbidden fruit”, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026.
Forbidden Fruit anticipazioni 17 gennaio 2026: Alihan e Zeynep litigano per colpa di Yildiz! - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 17 gennaio 2026 su Canale 5 rivelano che Alihan se la prende con Zeynep a causa di ... msn.com
Forbidden fruit, anticipazioni dal 17 al 23 gennaio 2026: Shayka fa visita a Kaya (con un secondo fine) - Nuovi intrighi ci attendono nelle puntate Forbidden fruit in onda dal 17 al 23 gennaio: le mosse dei protagonisti nascondono secondi fini. superguidatv.it
“Forbidden fruit”, le anticipazioni: tra rimproveri e difese - Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda ddal 17 al 23 gennaio su Canale 5 (da lun. sorrisi.com
Don Matteo si conferma leader su Raiuno, Forbidden Fruit fatica su Canale 5. I dati Auditel del 15 gennaio 2026 • Don Matteo vince la serata del giovedì su Raiuno. Forbidden Fruit fatica su Mediaset che però sorride nel preserale grazie a Gerry Scotti, … x.com
Questa settimana Ore 14 Sera battuto da Dritto e Rovescio i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/don-matteo-15-vince-facile-contro-forbidden-fruit-gli-ascolti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.