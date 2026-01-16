Forbidden fruit 2 replica puntate serali del 15 gennaio in streaming | Video Mediaset
Stasera, giovedì 15 gennaio, torna su Canale 5 la soap turca Forbidden Fruit 2. In questa pagina è possibile trovare i video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi in replica streaming. Un’opportunità per seguire la serie comodamente online, con una selezione di puntate disponibili subito dopo la messa in onda.
Torna stasera – giovedì 15 gennaio – su Canale 5 l’appuntamento con la soap turca Forbidden fruit 2. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Yigit inizia a lavorare nell’azienda di Halit e si dimostra fin da subito molto volenteroso. Venendo a sapere che Ender cerca dei camerieri per una festa in onore di Erim, si candida subito per il lavoro. Yildiz si rompe una gamba di proposito per attirare l’attenzione di Halit nella speranza che lasci la casa di Ender per tornare da lei insieme a Erim. Yildiz trascina anche Zehra nel piano e la costringe a parlare con Erim per convincerlo a tornare a vivere nella vecchia casa insieme al padre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 15 gennaio in streaming | Video Mediaset
Leggi anche: Io sono Farah, replica puntate serali del 5 gennaio in streaming | Video Mediaset
Forbidden fruit 2, replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 10 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 14 gennaio in streaming | Video Mediaset.
Forbidden fruit 2, replica puntata del 15 gennaio in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it
Forbidden fruit trame turche, Zerrin chiama Halit 'mio marito', Yildiz replica: 'È il mio' - Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, durante una cena a Villa Argun, Zerrin definirà Halit “mio marito”, scatenando la pronta reazione di Yildiz. it.blastingnews.com
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni di oggi (martedì 12 agosto): il ritorno a casa di Zehra e llo scandalo mediatico di Yildiz - In arrivo le anticipazioni della nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit, la serie turca in onda, oggi 12 agosto, dalle 14:10 su Canale 5. ilmessaggero.it
Forbidden Fruit oggi in prima serata Yigit inizia a lavorare nell'azienda di Halit e si dimostra fin da subito molto volenteroso. Quando scopre che Ender cerca dei camerieri per una festa in onore di Erim, si candida subito per il lavoro. Alihan va a parlare con - facebook.com facebook
Forbidden Fruit, anticipazioni oggi (14 gennaio 2026): Halit lascia Yildiz e si trasferisce da Ender, Zeynep e Alihan ai ferri corti x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.