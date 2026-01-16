Forbidden fruit 2 replica puntata del 16 gennaio in streaming | Video Mediaset
Oggi, 16 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. In questa replica, Lila ed Emir scelgono di rivelare la loro relazione ad Alihan, aggiungendo nuovi sviluppi alla trama. Un appuntamento da seguire per chi desidera aggiornarsi sugli eventi della serie, con un’ambientazione ricca di tensione e sentimenti.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 16 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Lila ed Emir decidono di mettere al corrente Alihan della loro relazione. Alihan però si infastidisce perchè si sente preso in giro dai due, e per vendicarsi parla ad Emir del ragazzo che Lila gli aveva presentato tempo prima scatenando così un’accesa discussione tra i due giovani. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 140 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
