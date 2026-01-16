Fontanafredda menù fisso 25 euro compresa cameriera al Bar Danilo proprietario | Cartello non piace a stupidi e comunisti - VIDEO

Un cartello affisso al Bar Danilo di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, ha attirato l’attenzione per la sua frase provocatoria:

È diventato virale un cartello affisso fuori dal Bar Danilo a Fontanafredda, in provincia di Pordenone, che recita: "Menù fisso a 15 euro cameriera compresa". L'episodio ha avuto risalto creando diverse di polemiche. Ma a spegnerle ci ha pensato il proprietario, spiegando che si trattava chiaramente di un gesto goliardico: "Mi meraviglia che ci sia gente così stupida a non capire il significato di questi cartelli. Chi mi accusa di sessismo è gente stupida". Il titolare ha pensato anche ad altri cartelli, sempre scherzosi come "locale riscaldato da giugno ad agosto" e "rapina solo su appuntamento". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

