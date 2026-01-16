Fondazione Tim | selezionati progetti vincitori dei bandi per ricerca inclusione e salute

La Fondazione TIM ha selezionato sei enti italiani di eccellenza per i bandi 2025, destinando circa 1,5 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi nei settori della ricerca, dell'inclusione sociale e della salute. La scelta mira a promuovere iniziative di alto livello che possano apportare un contributo significativo in queste aree fondamentali per lo sviluppo e il benessere della società.

Sei enti di eccellenza italiana selezionati da Fondazione TIM – presieduta da Alberta Figari e guidata dalla Direttrice Generale Giorgia Floriani – si aggiudicano circa 1,5 milioni di euro previsti dai bandi 2025 a sostegno dei progetti più innovativi nei campi della ricerca scientifica, dell’inclusione sociale e della salute. In particolare, l’Università di Siena e il Politecnico di Milano hanno vinto il bando ‘Ricerca’ dedicato allo sviluppo di soluzioni digitali basate sull’intelligenza artificiale per sostenere la carriera universitaria e contrastare l’abbandono degli studi, grazie a due progetti innovativi che uniscono tecnologia e formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

