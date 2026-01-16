Fondazione Tim | selezionati i progetti vincitori dei bandi per ricerca inclusione e salute

La Fondazione TIM ha annunciato i progetti vincitori dei bandi 2025, volti a sostenere l’innovazione nei settori della ricerca, dell’inclusione sociale e della salute. Sei enti di eccellenza italiana sono stati selezionati, ricevendo complessivamente circa 1,5 milioni di euro. Questa iniziativa conferma l’impegno della fondazione nel promuovere progetti di valore che possano contribuire allo sviluppo sociale e scientifico del Paese.

Sei enti di eccellenza italiana selezionati da Fondazione TIM – presieduta da Alberta Figari e guidata dalla Direttrice Generale Giorgia Floriani – si aggiudicano circa 1,5 milioni di euro previsti dai bandi 2025 a sostegno dei progetti più innovativi nei campi della ricerca scientifica, dell'inclusione sociale e della salute. In particolare, l'Università di Siena e il Politecnico di Milano hanno vinto il bando 'Ricerca' dedicato allo sviluppo di soluzioni digitali basate sull'intelligenza artificiale per sostenere la carriera universitaria e contrastare l'abbandono degli studi, grazie a due progetti innovativi che uniscono tecnologia e formazione.

