Folle inseguimento su una moto rubata | due uomini denunciati

Due uomini di 59 e 35 anni sono stati denunciati dalla polizia locale per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di un inseguimento avvenuto su una moto rubata. L’episodio ha portato all’identificazione e alla denuncia dei soggetti coinvolti, contribuendo alla sicurezza della comunità e al contrasto dei reati legati al patrimonio.

Due uomini di 59 e 35 anni sono stati denunciati dalla polizia locale per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati fermati dagli agenti dopo un folle inseguimento tra le vie del quartiere San Donato.Come riferisce il Comune di Bologna, nei giorni scorsi una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Fuggono dalla polizia locale su una moto rubata: denunciati due ventenni Leggi anche: Catania, fermati con una moto rubata: denunciati per riciclaggio due pregiudicati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Non si ferma all'alt della polizia, fugge in moto ma perde il controllo e si schianta fuori strada: 22enne resta paralizzato. Sull’auto rubata senza patente ma con la cocaina: scappa all’alt, folle inseguimento di 15 chilometri - Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 7 dicembre 2025 – Su auto rubata, senza patente e con un kg di cocaina nell’abitacolo, alla vista dei carabinieri si dà alla fuga speronando diverse vetture, fino ... ilgiorno.it Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni - Sul marciapiede, pochi metri più in là, il corpo senza vita di Valjero Maksuti, albanese di ... ilrestodelcarlino.it Una folle fuga con l'auto rubata poche ore prima. L'inseguimento della Locale di Romano - Un inseguimento a folle velocità e con manovre spericolate per sfiggire alla Polizia Locale con l'auto rubata. ecodibergamo.it ++ FOLLE INSEGUIMENTO NOTTURNO PER MEZZA PROVINCIA, PRESO 19ENNE SENZA PATENTE E CON UN FUCILE IN AUTO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/veronaoggi https://www.veronaoggi.it/cronaca/inseg - facebook.com facebook Castellammare – Un inseguimento folle, culminato con schianti a catena e il tentativo disperato di fuggire a piedi tra i vicoli del centro. È finita con le manette ai polsi la notte di un 38enne stabiese, volto già noto agli archivi delle forze dell’ordine per reati specif x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.