Foligno l’arte di Claudio Ricciolini a Palazzo Cattani
Si inaugura domani alle 17, nello storico Palazzo Cattani, sede della Banca Fideuram in Corso Cavour, la mostra personale di Claudio Ricciolini, curata da Rita Rocconi (nella foto con l’artista e Giuseppe Bianconi responsabile Banca Fideuram). Visitabile fino al 18 aprile, dal lunedì al venerdì, con orario 10-14 e 14.30-16.30, la mostra “Carta, stracci e colori“ è un’occasione per avvicinarsi a una pittura di ricerca autentica e coerente e ad un artista che si colloca in una porzione del panorama contemporaneo spesso trascurata dalla critica ufficiale: quella degli artisti che, formati al di fuori dei contesti accademici, sviluppano un linguaggio intimo, personale, refrattario a qualsiasi classificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
