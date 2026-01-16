Foggia ucciso nipote di un boss colpito da 8 proiettili Si teme una nuova guerra di mafia

A Foggia, Alessandro Moretti, 34 anni, è stato ucciso con otto colpi di arma da fuoco mentre era in scooter. La vicenda, avvenuta il 15 gennaio in via Sant’Antonio, solleva preoccupazioni sulla possibilità di una nuova escalation di violenza mafiosa. La Dda di Bari coordina le indagini per fare luce sull’episodio e sui collegamenti con il contesto criminale locale.

E' stato ucciso con sette-otto colpi di pistola calibro 7,65 Alessandro Moretti, il 34enne assassinato ieri sera, 15 gennaio, in un agguato compiuto a Foggia mentre si trovava a bordo di uno scooter in via Sant'Antonio, non lontano dal centro cittadino. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale in ambulanza. La vittima è il nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, di 75 anni, attualmente detenuto in regime di 41 bis per scontare una condanna definitiva a 10 anni e 8 mesi per associazione mafiosa, estorsioni e detenzioni di armi.

