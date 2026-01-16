Fofana dice no al Galatasaray | trattativa mai partita

Youssouf Fofana rimane a Milano, con il trasferimento al Galatasaray ormai sfumato. La trattativa, infatti, non è mai partita, chiudendosi prima di arrivare a una fase concreta. Il centrocampista francese continuerà quindi la sua esperienza con l’Inter, senza ulteriori sviluppi riguardo a un possibile trasferimento in Turchia. La situazione si conclude senza cambiamenti, mantenendo stabile l’attuale assetto del giocatore in Italia.

l dossier si chiude prima ancora di aprirsi. Youssouf Fofana non si muove da Milano e il tentativo del Galatasaray si è fermato sul nascere. Nei contatti esplorativi delle ultime ore, il club turco ha fatto sapere al Milan di essere pronto a spingersi fino a 30 milioni di euro complessivi per il centrocampista francese. Un'indicazione forte, mai però trasformata in offerta ufficiale. Il motivo è chiaro: la chiusura totale del giocatore. La posizione di Fofana è stata netta. Nessuna apertura a un'uscita a stagione in corso, volontà ribadita anche dopo l'interessamento concreto arrivato da Istanbul.

