Flavio Cobolli si avvicina agli Australian Open 2026 con ambizioni chiare, puntando a entrare nella top 10 del ranking. Con un confronto con Alcaraz e una determinazione crescente, il giovane tennista italiano mira a raggiungere traguardi importanti nel circuito internazionale. La sua preparazione e il suo impegno lo collocano tra i favoriti per una stagione che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

Flavio Cobolli punta in alto verso gli Australian Open 2026, primo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il tennista romano, accreditato della ventesima testa di serie, debutterà domenica sulla John Cain Arena contro il qualificato britannico Arthur Fery con l’obiettivo di vincere senza particolari patemi ed iniziare al meglio il suo percorso nel Major aussie. L’italiano, ai microfoni di SuperTennis, ha parlato anche dei video circolati sui social durante l’off-season di alcuni allenamenti insieme al numero 1 al mondo Carlos Alcaraz: “ Io e Carlos siamo molto simili, sia dentro che fuori dal campo: ci piace vivere il momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Io e Alcaraz siamo molto simili. La top10 è il mio grande obiettivo stagionale”

