Five pro-Palestinian activists plead not guilty over UK military base break-in

Da internazionale.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque attivisti pro-Palestina hanno dichiarato la propria innocenza davanti a un tribunale di Londra, rispondendo dell’accusa di aver violato una base militare britannica e danneggiato due aerei durante un’azione di protesta. L’udienza si è svolta il 16 gennaio, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’incidente e i motivi alla base del gesto.

LONDON, Jan 16 (Reuters) - Five pro-Palestinian activists pleaded not guilty on Friday to breaking into a British military air base and damaging two planes in protest aga. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

five pro palestinian activists plead not guilty over uk military base break in

© Internazionale.it - Five pro-Palestinian activists plead not guilty over UK military base break-in

Leggi anche: Three detained pro-Palestinian activists end hunger strike

Leggi anche: 2 jet da ricognizione Usa nello spazio aereo sopra Mar Nero, decollo da base Uk Mildenhall, ipotesi attività intelligence contro Russia - VIDEO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pro-Palestinian activists from Turin detained in Cairo - Palestinian activists who took off from Turin on Wednesday with the intention of participating in the international March to Gaza have been detained at Cairo airport by the Egyptian ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.