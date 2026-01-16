Five pro-Palestinian activists plead not guilty over UK military base break-in

Cinque attivisti pro-Palestina hanno dichiarato la propria innocenza davanti a un tribunale di Londra, rispondendo dell’accusa di aver violato una base militare britannica e danneggiato due aerei durante un’azione di protesta. L’udienza si è svolta il 16 gennaio, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’incidente e i motivi alla base del gesto.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.