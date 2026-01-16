Fiumicino Capitale Italiana del Mare 2026 | prorogata la manifestazione d’interesse

Il Comune di Fiumicino ha annunciato la proroga della manifestazione di interesse per la candidatura a Capitale italiana del mare 2026. L’iniziativa, rivolta alle realtà locali, mira a promuovere e valorizzare le risorse e le eccellenze del territorio. La decisione è stata presa in seguito alle numerose adesioni ricevute, consentendo così a più soggetti di partecipare e contribuire alla proposta progettuale.

Fiumicino, 16 gennaio 2026 – Viste le numerose adesioni pervenute, l’Area Ambiente del Comune di Fiumicino ha deciso di prorogare i termini della manifestazione di interesse rivolta alle realtà locali, finalizzata alla costruzione della proposta progettuale per la candidatura a “Capitale italiana del mare 2026”. La scadenza per la presentazione delle proposte è quindi estesa alle ore 9.00 del 19 gennaio 2026. “La risposta del territorio è stata molto positiva e conferma quanto Fiumicino sia una città dinamica, e creativa – dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Pesca, Stefano Costa – Il coinvolgimento delle realtà locali, pubbliche e private, è un elemento imprescindibile per dare forza e qualità al percorso che stiamo costruendo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026 Leggi anche: Gaeta ufficializza la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiumicino si candida a “Capitale italiana del mare 2026”; Fiumicino si candida a Capitale italiana del mare 2026; (AGR) Fiumicino, Capitale italiana del mare 2026, al via la candidatura; Pesca, coste e sport come surf e vela: Fiumicino si candida a Capitale del mare 2026. Fiumicino si candida a Capitale italiana del mare 2026 - Il Comune avvia il percorso per partecipare al bando nazionale promosso dal Ministero per le Politiche del Mare. rainews.it

Scicli candidata capitale italiana del mare 2026: decine i progetti dei privati messi in rete - Candidatura di Scicli Capitale del Mare 2026, i portatori di interesse a confronto con l'amministrazione Marino. quotidianodiragusa.it

Pesca, coste e sport come surf e vela: Fiumicino si candida a Capitale del mare 2026 - L'amministrazione: «una grande opportunità di crescita e valorizzazione per la città» con le attività connesse all’economia marittima ... roma.corriere.it

La Capitale - La Capitale added a new photo — at Fiumicino... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.