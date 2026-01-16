Il calciatore Harrison è arrivato a Firenze nel primo pomeriggio del 16 gennaio 2026, proveniente dall’Inghilterra con un volo privato. L’attaccante si unisce ora alla squadra della Fiorentina, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e nella storia del club. La sua presenza è accolta con entusiasmo dai tifosi toscani, pronti a seguire il suo debutto in maglia viola.

Firenze, 16 gennaio 2026 - Jack Harrison è sbarcato a Firenze nel primo pomeriggio, raggiungendo la città con un volo privato proveniente dall’Inghilterra. L’esterno inglese si è presentato subito con i colori viola addosso, comparendo dall’area riservata dell’aeroporto prima di dirigersi verso il mezzo messo a disposizione dal club, destinazione Viola Park. Fiorentina, l'arrivo di Harrison: "Forza Viola" Disponibile e di buon umore, Harrison non ha mancato di salutare i presenti con un incoraggiante “Forza Viola!”, strappando sorrisi a cronisti e fotografi. Nelle prossime ore lo attende l’iter di rito: visite e controlli fisici, quindi la firma che lo legherà ufficialmente alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, un sorridente Harrison è sbarcato a Firenze: “Forza Viola”

Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, è fatta per Jack Harrison! Terzo colpo dei viola dopo Solomon e Brescianini

Leggi anche: Fiorentina, dopo Harrison i viola non si fermano anzi raddoppiano! Offerta per quel giocatore, i dettagli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fiorentina, un sorridente Harrison è sbarcato a Firenze: “Forza Viola” - L'esterno proveniente dal Leeds è sbarcato a Peretola per poi dirigersi al Viola Park, dove sta avendo il primo contatto con il mondo viola ... sport.quotidiano.net