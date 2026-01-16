Fiorentina dopo Harrison i viola non si fermano anzi raddoppiano! Offerta per quel giocatore i dettagli

La Fiorentina prosegue con le operazioni di mercato, dopo l’acquisto di Harrison. Recentemente, la società ha presentato un’offerta per Kristian Thorstvedt del Sassuolo, un centrocampista che al momento non ha ancora rinnovato il contratto. La volontà è rafforzare la rosa e proseguire nel progetto sportivo, mantenendo un approccio concreto e mirato alle esigenze della squadra.

La Fiorentina continua a spingere per Kristian Thorstvedt e ha formalizzato un'offerta per il centrocampista del Sassuolo, che al momento non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Il club viola, già da ore in contatto con l'entourage del giocatore, considera il norvegese una priorità per rinforzare la mediana. Dopo aver definito il terzo acquisto della sessione con Jack Harrison, la società gigliata ha messo sul tavolo una proposta concreta: prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, per un totale di 12 milioni di euro. Una formula molto simile a quella utilizzata per portare Brescianini a Firenze, segno della volontà di investire su profili già pronti per la Serie A.

