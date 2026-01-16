Fiorentina contro i polacchi dello Jagiellonia per lo spareggio di Conference Le date delle due partite
La Fiorentina affronterà gli polacchi dello Jagiellonia nello spareggio di Conference League. Le due squadre si sfideranno in due partite, con date ancora da definire. Questo incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le società, che cercano di avanzare nella competizione europea. Di seguito, le informazioni sulle date e le modalità di svolgimento delle partite.
Saranno i polacchi dello Jagiellonia gli avversari della Fiorentina nello spareggio di Conference League. Questo l'esito del sorteggio dei play-off effettuato oggi, 16 gennaio 2026, a Nyon nella sede dell'Uefa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
