Finisce sotto un treno della metropolitana di Milano | gravissimo

Lunedì 16 gennaio, nella stazione di Repubblica sulla linea M3 di Milano, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una persona travolta da un treno della metropolitana. Nonostante abbia tentato di frenare, l’impatto è stato inevitabile, causando conseguenze molto serie. L’accaduto ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i pendolari e le autorità, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Finisce sotto un treno della metropolitana di Milano: gravissima - Tutto è accaduto poco dopo le 15 sulla banchina in direzione San Donato, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). milanotoday.it

Negli Stati Uniti, alla Texas A&M University, Platone finisce sotto accusa. Alcuni suoi testi, in particolare il Simposio, vengono messi in discussione perché ritenuti problematici rispetto alle categorie contemporanee di genere e sessualità. Per Matteo Nucci, aut - facebook.com facebook

Il Texas censura Platone. Il Simposio finisce sotto accusa: non è in linea con le direttive di Trump x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.