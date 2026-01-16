Finge di aspettare il resto poi svuota il registratore di cassa | 40enne arrestato per rapina
Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in un negozio. Dopo aver atteso che il registratore di cassa venisse aperto, ha approfittato della situazione per svuotarlo, aggredendo la commessa che cercava di fermarlo. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno tratto in arresto il sospetto. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Ha atteso l'apertura del registratore di cassa per poi svuotarlo, aggredendo la commessa che tentava di fermarlo. È successo ieri mattina in un esercizio commerciale di via Annibale Vecchi a Perugia, dove un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per rapina.
