Finge di aspettare il resto poi svuota il registratore di cassa | 40enne arrestato per rapina

Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in un negozio. Dopo aver atteso che il registratore di cassa venisse aperto, ha approfittato della situazione per svuotarlo, aggredendo la commessa che cercava di fermarlo. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno tratto in arresto il sospetto. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

