Finanza il generale Paolo Kalenda in visita al comando provinciale

Il 15 gennaio, il generale di divisione Paolo Kalenda, comandante regionale Emilia-Romagna, ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni, nell’ambito del programma di visite ai Reparti della regione. La visita si inserisce nelle iniziative di coordinamento e supporto alle attività di tutela economico-finanziaria sul territorio.

Nella mattinata del 15 gennaio, il comandante regionale Emilia-Romagna, il generale di divisione Paolo Kalenda, nell'ambito del programma delle visite ai Reparti della Regione, si è recato al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza. Nell'occasione è stata rinnovata la fiducia e l'incondizionata collaborazione tra la Guardia di Finanza e le istituzioni impegnate a mantenere alto il presidio della legalità a tutela della comunità locale. La mattina è proseguita al comando provinciale dove il generale Kalenda, gli ufficiali in servizio nonché una delegazione dell'associazione nazionale Finanzieri d'Italia di Piacenza.

