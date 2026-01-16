Bologna si prepara a ospitare la quattordicesima edizione di Figucon, un evento dedicato alle figurine e alla cultura del collezionismo. La manifestazione promuove divertimento e inclusione, riunendo appassionati di tutte le età. In memoria di Marco Bonamico, Figucon sottolinea l’importanza di condividere passioni comuni in un clima di rispetto e convivialità, rendendo Bologna una vera capitale delle figurine per un giorno.

Bologna diventa per un giorno la capitale delle figurine del mondo con ‘ Figucon ’, giunto alla quattordicesima edizione. L’evento, in programma all’Estragon domenica, è dedicato al campione di basket Marco Bonamico (sarebbe stato il suo compleanno): è promosso dall’associazione Figurine Forever e unisce la passione per le figurine, l’amore per lo sport e pure la solidarietà (il ricavato è destinato a sostenere progetti benefici). Il campione della V nera sarà ricordato con iniziative di basket inclusivo, ci sarà poi la presentazione della figurina solidale di Marco Calamai e dei campioni della pallacanestro, in collaborazione con Happy Hand, Fortitudo, Sef Virtus e Minerva edizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Figucon, divertimento e inclusione. Bologna è capitale delle figurine. In memoria di Marco Bonamico

