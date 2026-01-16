Figlio unico | al teatro della Posta Vecchia una famiglia che nasce dove non te l’aspetti

Al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, il 17 e 18 gennaio, va in scena “Figlio unico”. Lo spettacolo, scritto da Giulia Galati e interpretato da Massimiliano Bono e Rosario Terranova, racconta una storia di famiglia che si sviluppa in un contesto inaspettato. Un appuntamento da non perdere per chi desidera riflettere sul legame familiare attraverso un’opera coinvolgente e sobria.

Al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, il 17 e 18 gennaio, va in scena "Figlio unico". Testo scritto da Giulia Galati e interpretato da Massimiliano Bono e Rosario Terranova. Sabato alle 21 e domenica alle 18. La storia prende avvio dall'incontro inatteso tra Giovannino, quarantenne con un particolare sviluppo cognitivo, e Cristian, un bambino di undici anni che bussa alla sua porta cambiando, senza saperlo, l'equilibrio di una vita intera. Da quel momento, tra incomprensioni, litigi e gesti semplici, i due imparano a riconoscersi e a costruire un legame che mette in discussione il significato stesso di famiglia.

