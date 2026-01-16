Fiere Zaia | orafi vicentini ambasciatori del veneto e del made in italy

Gli orafi vicentini rappresentano un esempio di eccellenza artigianale, portando nel mondo il valore del Veneto e del Made in Italy. La loro attività testimonia qualità, innovazione e una tradizione radicata nel tempo, contribuendo a rafforzare l’immagine di un settore riconosciuto per competenza e stile. In occasione delle fiere, queste imprese confermano il ruolo di protagonisti nel panorama internazionale dell’oreficeria.

“Gli orafi vicentini si presentano come autentici ambasciatori del Veneto e del Made in Italy in tutto il mondo: portano con sé un messaggio di qualità, stile, innovazione e la cultura del lavoro che ci contraddistingue. Questo avviene in un periodo che si rivela complicato, caratterizzato da conflitti che influenzano i mercati e da un clima internazionale in cui si sente frequentemente la parola ‘guerra’ più della parola ‘pace’. Pertanto, è fondamentale che le istituzioni e le associazioni d’impresa continuino a sostenere il settore dell’oreficeria, rimanendo vicini alle aziende e a coloro che ogni giorno si adoperano per difendere la competitività e l’occupazione”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

