Fiere A Vicenzaoro scintillano 1.300 espositori

Più di 1.300 espositori hanno preso parte all’evento, con una distribuzione significativa che vede il 60% dei brand provenienti dall’Italia e il restante 40% da 30 Paesi esteri, tra cui spiccano Turchia, India, Thailandia, Hong Kong, Germania, Francia e Belgio. Inoltre, oltre 560 buyer, grazie alla sinergia con Ice Agenzia, sono giunti da 65 Paesi, con Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti in testa per numero di presenze. I dati di Vicenzaoro, che ha aperto i battenti oggi, sono particolarmente brillanti; l’amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni, ha evidenziato che questa edizione “si apre con un forte segnale di fiducia e ottimismo, frutto di un lavoro corale che ha coinvolto sia le imprese che le istituzioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Vicenzaoro 2026, Zaia: "Comparto da oltre 10mld in Veneto" - Nella Regione che ospita Vicenzaoro, il comparto orafo è composto "in gran parte da piccole e medie imprese, quelle che soffrono di più – conclude Zaia – La partita del prezzo dell’oro si trascina ... adnkronos.com