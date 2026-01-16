Dal 24 al 25 gennaio, dalle 10:30 alle 20, torna Ficus al Massimo presso il Garum – Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87. Questa nuova edizione si svolge nell’area del Lupercale, secondo la tradizione il luogo dell’allattamento di Romolo e Remo. Un’occasione per scoprire prodotti e realtà locali, in un contesto storico e culturale ricco di significato.

Il 24 e 25 gennaio, dalle 10:30 alle 20, prende il via una nuova stagione di. Il market tornerà negli spazi del Garum – Museo della Cucina (via dei Cerchi 87), tradizionalmente identificati come l’area del Lupercale, dove il mito vuole che Romolo e Remo siano stati allattati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Ficus al Massimo

Leggi anche: Ficus al Massimo Xmas Edition

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ROMA | Il 24 e il 25 gennaio torna l'evento Ficus al Massimo, per un viaggio tra mito e creatività; Polesine, terra di eccellenze agroalimentari con sigillo europeo.

Ficus al Massimo, mercatino del made in Italy davanti al Circo Massimo - In un Museo unico al mondo davanti al Circo Massimo, dove si ritiene che Romolo e Remo vennero allattati dalla celebre Lupa, va in scena il meglio del Made in Italy contemporaneo: designers, artigiani ... romatoday.it

Il Circo Massimo diventa vintage con Ficus mercatino di artigianato e design unico nel suo genere - Sabato e domenica il Circo Massimo diventerà ancora più attraente con Ficus, il mercatino di artigianato, design e vintage unico nel suo genere, che unirà la bellezza della location storica e il ... ilmessaggero.it

Roma, Ficus al Massimo torna a febbraio - L’8 e 9 febbraio tra le esperienze più suggestive che Roma può offrire, spicca FICUS AL MASSIMO, un mercatino di artigianato, vintage e design unico al mondo, situato all'interno di un iconico Museo ... corrieredellosport.it

Wafer Ceramiche | #artigianato

ROMA | Il 24 e il 25 gennaio torna l’evento Ficus al Massimo, per un viaggio tra mito e creatività - facebook.com facebook