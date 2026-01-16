Cascina si prepara ad accogliere la festa provinciale delle Polizie Locali, che si terrà martedì 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento e di confronto per le forze di polizia locali della provincia, sottolineando il ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e il servizio alla comunità.

Cascina (PI), 16 gennaio 2026 – Sarà Cascina ad ospitare quest’anno la festa provinciale delle Polizie Locali, in programma martedì 20 gennaio nel giorno dedicato a San Sebastiano, patrono della Polizia municipale. Altissima la partecipazione prevista, con oltre 30 amministrazioni comunali della provincia di Pisa che hanno confermato la loro presenza con sindaci, amministratori, comandanti e agenti. La ricorrenza vedrà una doppia celebrazione. Si parte alle 9.30 con il ricevimento delle autorità in piazza della Chiesa, per poi partecipare alle 10 alla messa nella Propositura di Cascina celebrata da monsignor Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo emerito di Pisa, e da monsignor Paolo Paoletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa provinciale delle Polizia locali: Cascina si prepara alle celebrazioni

Leggi anche: A Cascina la festa provinciale delle polizie locali

Leggi anche: Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il programma delle celebrazioni a Pisa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cisterna di Latina celebra San Sebastiano: il 20 gennaio la XXXVIII Festa della Polizia Locale; Martedì prossimo a Tione la XV Giornata provinciale della Polizia locale; Giornata Regionale della Polizia Locale: le celebrazioni martedì 20 gennaio; Sassari, la Befana arriva in Vespa: festa per i bambini in piazza d’Italia.

A Cascina la festa provinciale delle polizie locali - Martedì 20 gennaio la celebrazione della ricorrenza, attese in città oltre 30 amministrazioni ... pisatoday.it