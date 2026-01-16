Ferito da un’arma da fuoco | Teo un simil border collie merita di più

Teo è un simil border collie che vive in un canile privato in Abruzzo, dove passa le giornate in un box senza il supporto di volontari o operatori. La sua condizione evidenzia l’importanza di interventi mirati per il suo benessere e la possibilità di un futuro diverso. Con attenzione e cure adeguate, Teo merita di ricevere l’amore e l’attenzione di cui ha bisogno per vivere con dignità.

