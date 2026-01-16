Ferentino Grande successo per il convegno FRetina e altro…

Questa mattina, al Centro Congressi di Terme Pompeo a Ferentino, si è svolta una nuova edizione del convegno “FRetina e altro…”. L’evento ha riunito esperti e professionisti del settore per approfondire le patologie retiniche e le innovazioni nella chirurgia vitreoretinica, contribuendo a promuovere aggiornamenti e confronto scientifico nel campo della oftalmologia.

Si è svolta questa mattina, presso il Centro Congressi di Terme Pompeo a Ferentino, una nuova edizione del convegno "FRetina e altro.", appuntamento scientifico di rilievo dedicato all'approfondimento delle patologie retiniche e della chirurgia vitreoretinica.L'evento, organizzato dal Dott. Luigi.

