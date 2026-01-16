Vincenzo Feola torna ad Agrigento, portando con sé l’esperienza di un decennio dopo aver contribuito a riportare l’Akragas tra i professionisti. La sua presenza sottolinea l’impegno del club nel consolidare il proprio percorso e puntare a obiettivi più ambiziosi, confermando il ruolo di questa squadra nel panorama calcistico locale e nazionale.

A dieci anni dalla stagione che riportò l’Akragas tra i professionisti, Vincenzo Feola è tornato ad Agrigento. Un ritorno dettato dal cuore, che lo ha portato al campo di Fontanelle per assistere all’allenamento dei biancazzurri. “È un piacere ritornare nel posto dove ho lasciato una parte di me. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Il premio “Dona Maiora” torna ad Agrigento: quarta edizione all’Istituto Nicolò Gallo

Leggi anche: Mariano Deidda torna alle origini: ad Agrigento il concerto che trasforma Pirandello in canzone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Feola torna ad Agrigento: "L’Akragas merita altre categorie" - L’allenatore della promozione tra i professionisti in visita al campo di Fontanelle: "Qui ho lasciato una parte di me" ... agrigentonotizie.it