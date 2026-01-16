Feola torna ad Agrigento | L’Akragas merita altre categorie
Vincenzo Feola torna ad Agrigento, portando con sé l’esperienza di un decennio dopo aver contribuito a riportare l’Akragas tra i professionisti. La sua presenza sottolinea l’impegno del club nel consolidare il proprio percorso e puntare a obiettivi più ambiziosi, confermando il ruolo di questa squadra nel panorama calcistico locale e nazionale.
A dieci anni dalla stagione che riportò l’Akragas tra i professionisti, Vincenzo Feola è tornato ad Agrigento. Un ritorno dettato dal cuore, che lo ha portato al campo di Fontanelle per assistere all’allenamento dei biancazzurri. “È un piacere ritornare nel posto dove ho lasciato una parte di me. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Il premio “Dona Maiora” torna ad Agrigento: quarta edizione all’Istituto Nicolò Gallo
Leggi anche: Mariano Deidda torna alle origini: ad Agrigento il concerto che trasforma Pirandello in canzone
Feola torna ad Agrigento: "L’Akragas merita altre categorie" - L’allenatore della promozione tra i professionisti in visita al campo di Fontanelle: "Qui ho lasciato una parte di me" ... agrigentonotizie.it
È tempo di aprire le buste regalo! Dal 7 al 31 gennaio vieni a trovarci e scopriamo insieme che premio hai vinto. Ogni busta nasconde una sorpresa: alcune belle, altre bellissime… tutte da vivere da Feola. Non resta che tornare a trovarci e aprirla insiem - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.