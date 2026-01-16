Federica Torzullo scomparsa un collega del marito | L' ho visto lavare il camion

Sono in corso indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara, che da sera dell’8 gennaio non è più stata rintracciata. Un collega del marito ha riferito di averla visto lavare il camion, dettaglio che potrebbe essere utile nelle verifiche. La procura e le forze dell’ordine stanno seguendo tutte le piste per chiarire quanto accaduto.

Si indaga a tutto campo sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara (Roma) di cui non si hanno più notizie dalla tarda serata dell'8 gennaio. Il marito, Claudio Carlomagno, è indagato per omicidio e gli inquirenti stanno vagliando la sua ricostruzione che presenterebbe più di una.

