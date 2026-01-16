Federica Torzullo scomparsa un collega del marito Claudio Carlomagno | Venerdì ha lavato il camion continuano ricerche del cadavere

Federica Torzullo, scomparsa di recente, è al centro delle indagini in corso. Un collega del marito, Claudio Carlomagno, ha riferito che venerdì scorso lui ha lavato un camion, dettaglio che potrebbe essere rilevante per il caso. Continuano le ricerche del suo corpo, mentre le autorità cercano di fare luce sulla vicenda.

Continuano le ricerche per trovare il cadavere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia (RM) dall'8 gennaio. Al centro delle indagini, il marito, Claudio Carlomagno: la procura di Roma lo ha iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio della donna. Un collega di lui ha recentemente rilasciato una dichiarazione alle forze di polizia, nel quale ha affermato di aver visto Carlomagno "lavare il camion del lavoro" venerdì. Proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso. Nelle ultime ore emerge un nuovo elemento al vaglio degli inquirenti: il marito, Claudio Carlomagno, sarebbe stato visto venerdì pomeriggio mentre lavava il cassone di uno dei camion della sua ditta edile.

