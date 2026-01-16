Federica Torzullo scomparsa trovate tracce di sangue in auto villa e camion Svolta cruciale

Federica Torzullo è scomparsa e sono state trovate tracce di sangue in auto, villa e camion. La vicenda, che coinvolge il Lago di Bracciano e Anguillara Sabazia, si sta avvicinando a una svolta importante. Le indagini proseguono per chiarire quanto accaduto e fare chiarezza sulla sua sorte.

L'ombra di un tragico epilogo si allunga sulle sponde del Lago di Bracciano, mentre il mistero di Anguillara Sabazia sembra essere giunto a un crinale decisivo. Le ricerche di Federica Torzullo, la quarantunenne di cui si sono perse le tracce dallo scorso 8 gennaio, hanno subito un'accelerazione drammatica nelle ultime ore. Il ricorso al luminol da parte degli specialisti dell'Arma ha dato esiti inquietanti: tracce di sangue sono state trovate su un camion dell'azienda di Claudio Carlomagno, sulla sua auto e nella villa al civico 9 di via Costantino. Questo strumento, essenziale per rivelare materiale ematico invisibile a occhio nudo o rimosso con lavaggi accurati, ha acceso i riflettori su diversi ambienti legati alla vita quotidiana della coppia, portando al sequestro immediato dell'abitazione di famiglia.

Indagini accelerate sulla scomparsa di Federica Torzullo: "Trovate tracce di sangue in casa del marito" - Emergono tracce di sangue nella casa di Federica Torzullo, gli investigatori avanzano nella ricerca della verità sulla sua scomparsa. notizie.it

Scomparsa di Federica Torzullo: tracce di sangue e villetta “ripulita” dal marito? La macabra scoperta e il racconto di nuovi testimoni… - I mezzi guidati dal marito, Carlo Carlomagno, passati al setaccio, anche attraverso lo studio delle centraline, dagli inquirenti che, nel frattempo, sono arrivati fino a Ascoli. mowmag.com

Nuovi sopralluoghi dei carabinieri nella villetta di Federica Torzullo, ma non solo. A oltre dieci giorni dalla scomparsa della quarantunenne di Anguillara Sabazia (Roma), i carabinieri hanno esteso gli accertamenti all’azienda del marito, Claudio Carlomagno, i - facebook.com facebook

Federica Torzullo, il racconto di un collega del marito: «L'ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell'acqua» x.com

