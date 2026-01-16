Federica Torzullo perché il marito indagato per omicidio non è stato arrestato

Federica Torzullo è scomparsa e il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Questa misura permette di condurre le indagini necessarie per chiarire i fatti. Nonostante l'iscrizione nel registro degli indagati, Carlomagno non è stato ancora arrestato, in attesa di sviluppi e ulteriori verifiche investigative.

L'iscrizione di Claudio Carlomagno come indagato per omicidio è un atto dovuto per consentire le indagini sulla scomparsa di sua moglie Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

